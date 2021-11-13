İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ülke genelinde eş zamanlı "Huzurlu Sokaklar Uygulaması" gerçekleştirildi.

Çocuk ve gençlerin güvenli bir eğitim-öğretim dönemi sürdürmeleri amacıyla ilköğretim, lise ve üniversite çevrelerinde gerçekleştirilen uygulamada 11 bin 636 ekip, 188 dedektör köpek ve 42 bin 771 personelin görev aldı. Uygulama 12 bin 318 noktada eş zamanlı yapıldı.

Uygulamada; 20 bin 562 okul çevresi, 7 bin 728 metruk bina ve 8 bin 416 park ve bahçe kontrol edildi. Bu kontrollerde aranan 381 kişi yakalandı, 34 kişi gözaltına

alındı. 158 kişiye adli ve idari işlem, 534 kişiye idari para cezası uygulandı.

143 bin 917 araç kontrol edildi. 3 bin 544 araca idari para cezası uygulandı, 488 araç trafikten men edildi, 86 aranan araç yakalandı.

Uygulamada ayrıca 36 bin 257 işyeri (oyun, internet, playstation salonu, kahvehane, iddia bayii, içkili yer, büfe) denetlendi, 287 iş yerine cezai işlem uygulandı.

Uygulamada muhtelif miktarda ruhsatsız silah, uyuşturucu madde ile 316,50 gram kıyılmış tütün ve 383 paket kaçak sigara ele geçirildi.