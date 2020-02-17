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Ülke genelinde gıda denetimi seferberliği
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 81 ilde 6 gün boyunca gerçekleştirilecek ürün bazlı gıda denetimlerini başlattı.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, ülke genelindeki gıda denetimleri öncesinde gıda kontrol denetim görevlileriyle bir araya gelerek 81 ilde 6 gün boyunca gerçekleştirilecek ürün bazlı gıda denetimlerini başlattı.
Bakan Pakdemirli, "İlk denetim alanımız süt ve süt ürünleri olacak. Usulsüz gıda üretenlere göz açtırılmayacak." dedi.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 12:14
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