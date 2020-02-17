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PKK'lı 2 terörist daha teslim oldu
Suriye’nin kuzeyinden kaçan 2 PKK/YPG’li terörist daha Kilis ve Şanlıurfa'daki karakollara teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'da çözülmeler devam ediyor.
Bu kapsamda, Suriye'nin kuzeyinden kaçan PKK/YPG'li 2 terörist daha Kilis'in Çobanbey bölgesinde ve Şanlıurfa Suruç ilçesindeki hudut karakollarına teslim oldu.
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 17 Şubat 2020 Pazartesi 11:11
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