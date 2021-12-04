İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından ülke genelinde eş zamanlı “Türkiye Güven Huzur” uygulaması gerçekleştirildi.

52 bin 401 personel görev aldı

Yoğun olarak kullanılan, fuar ve kutlama alanları, kamu binaları, toplu taşıma yapılan gar/istasyon, iskele/liman, otogar/terminal girişleri ile havaalanları güzergahlarında, metruk binalar, alışveriş merkezleri girişleri ve çevrelerinde, 52 bin 401 personel ve 241 dedektör köpeği ile 9 bin 543 noktada uygulama yapıldı.

8 bin 753 metruk bina ve 7 bin 399 park-bahçenin kontrol edildiği, 17 bin 862 umuma açık yerin denetlendiği uygulamada, 286 umuma açık yere işlem yapıldı.

Kaybolan 22 kişi bulundu

Kontrollerde, 933 aranan kişi yakalandı, 5’i çocuk olmak üzere kaybolan toplam 22 kişi bulundu. 401 kişiye adli-idari işlem yapıldı, 92 kişi gözaltına alındı.

678 araç trafikten men edildi

Uygulamada 124 bin 176 araç kontrol edildi, 5 bin 79 araca işlem yapıldı. 678 araç trafikten men edilirken, 13 aranan araç bulundu.

Uygulamada; çok sayıda silah, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, 1.590 paket kaçak sigara, 9 bin 480 adet makaron, 3 bin 967 litre kaçak/sahte içki, 15 adet tarihi eser ele geçirildi.

Uygulamada ayrıca devre mülk- tatil sektöründe faaliyet yürüten 150 işletme denetlendi.