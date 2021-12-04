Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, Hayriye Alkutay'ın elim bir cinayetle hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duyduğunu söyleyerek, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi.

Katilin hak ettiği cezayı alacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, menfur olayda Hayriye Alkutay'ın yaralanan iki erkek kardeşine de şifa temennisinde bulundu.