Haber Giriş: 4 Aralık 2021 Cumartesi 10:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hayriye Alkutay'ın annesine taziye
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da ayrıldığı eşi tarafından öldürülen Hayriye Alkutay'ın annesi Keziban Alkutay ile telefonda görüşerek taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşmede, Hayriye Alkutay'ın elim bir cinayetle hayatını kaybetmesinden büyük bir üzüntü duyduğunu söyleyerek, merhumeye Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır diledi.
Katilin hak ettiği cezayı alacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, menfur olayda Hayriye Alkutay'ın yaralanan iki erkek kardeşine de şifa temennisinde bulundu.
Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan
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