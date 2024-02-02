Ukrayna’nın vurduğu Rus gemisi: Deniz savaşlarında 'sürü' dönemi

Ukrayna-Rusya savaşı, başladığından bu yana Moskova için oldukça farklı sınamalara ev sahipliği yapıyor. Ancak bu meydan okumalar arasında özellikle Rus Donanması’na yönelik hamleler ayrı bir parantezi hak ediyor.

Hava sahası üstünlüğünü bir türlü kuramayan Rusların uçar unsurlarını kaybetmesi pek sürpriz sayılmıyor. Kara unsurlarında çok sayıda tankının dronlar ya da tanksavarla vurulması da artık alışılagelmiş bir hal aldı.

Ancak donanması olmayan Ukrayna’ya karşı Rusya’nın bu denli çok sayıda gemi kaybetmesi herkes için oldukça şaşırtıcı. Bugüne kadar Karadeniz’de 23’e yakın deniz platformunu kaybeden Moskova’nın halen bir önlem geliştirememesi gelecek dönemler için de ciddi soru işaretlerini barındırıyor.

[Ukrayna bugüne kadar genellikle tek bir Kamikaze İDA ile saldırı gerçekleştiriyordu.]

Ivanıvets Korveti’nin vurulması diğerlerinden farklı

Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın yayınladığı bir görüntü tüm bu süreçle beraber aslında deniz savaşlarında yeni bir döneme de işaret ediyor. Görüntülerde, Rusya’ya ait Tarantul Sınıfı Füze Korveti Ivanovets, Sivastopol Limanı yakınlarında Ukrayna insansız deniz araçları tarafından hedef alınıyor. Birden fazla sayıda Kamikaze İDA’nın saldırısına maruz kalan korvetin battığı iddia ediliyor.

Savunma ve Denizcilik Araştırmacısı Kozan Selçuk Erkan, aslında bu olayın diğerlerinden farklı olduğunun altını çiziyor. Bugüne kadar izlediğimiz Kamikaze İDA saldırılarının çoğunda tek bir araçla sonuç alınmak istendiğine işaret ediyor. “Ancak bu kez öyle değil. Sayabildiğimiz kadarıyla en az 4 Kamikaze İDA ile Rusların gemisi vuruldu” bilgisini paylaşıyor.

[Dört farklı İDA tarafından Rus gemisinin battığı iddia ediliyor.]

Rus gemisi nasıl vuruldu?

Erkan’a göre görüntülerdeki 4 kamikaze İDA aslında her ne kadar ‘insansız’ olsalar da operatörler tarafından yönetiliyor. Burada kesintisiz ve hızlı bir iletişimin önemine işaret ediyor Erkan ve Elon Musk’ın Ukrayna’da hizmete sunduğu Starlink uydularının rolünü vurguluyor.

Dörtlü SİDA saldırısının detaylarına geçiyoruz… “Öncelikli hedef gemiyi hareketsiz bırakmaktı” diyor Erkan. Bu nedenle sürüdeki kamikaze İDA’lardan ilki geminin pervane kısmını hedef alıyor. Diğer İDA ise doğrudan makine dairesinin olduğu yere yöneliyor. Böylece geminin hareket edebilme kabiliyeti elinden alınıyor.

Sonrasını şöyle anlatıyor Kozan Selçuk Erkan:

İki İDA geminin ilerlemesini durdurduktan sonra üçüncü İDA farklı bir noktadan gemiye vuruyor. Ama bu öylesine bir nokta değil… Belli ki orada bir delik açmak istiyorlar. O açılan delikten de 4. kamikaze İDA atak yapıyor. Açılan yerde gemisavar füzeleri olduğunu biliyorlar. İDA’yı orada patlatarak aslında çoklu bir etki yaptılar. Rus gemisinin kendi savunması için kullanacağı füzeleri de tetiklediler. Ardından çok büyük bir patlama oluyor ve iddiaya göre gemi batıyor.

[Hassas bölgelerden hedef alınan Rus gemisi batarken görüntülendi. ]

Kamikaze İDA’ları durdurmak imkansız mı?

Aslında videoyu dikkatli izlediğimizde kamikaze İDA’nın yakın çevresinde düşen mermilerin izini görebiliyoruz. Belli ki mürettebat bir şeylerin ters gittiğinin farkında. Ancak yine de geminin vurulması engellenemedi. Erkan’a "Kamikaze İDA’ları engellemek bu kadar mı zor?" diye soruyoruz.

"Rus gemilerinin öz savunma sistemlerinin neredeyse tamamı hava hedefleri için üretilmiş. Kara ya da denizde yakın çevreden gelen tehditlere karşı nişangahları var ancak çok ilkel. Kaldı ki saldırının gece yapılması zaten başlı başına farklı bir zorluğu beraberinde getiriyor. O karanlıkta görerek atış yapmanız hiç kolay değil.

Geldiğimiz noktada Rusya, Ukrayna ile savaşının ilk gününden bu yana donanmasındaki erimeyi bir türlü durduramadı. Ellerinde net bir çözüm yok. Gördüğümüz kadarıyla istihbari açıdan da zafiyet var çünkü Ukrayna’nın sürü halinde saldırmasını beklemediklerini anlıyoruz.

Bugüne kadar Ukrayna genelde limanda demirli Rus gemilerini kamikaze İDA’larla hedef almıştı. Şimdi hem ilk kez sürü halinde saldırdılar hem de limanda bağlı olmayan bir platformu İDA’larla vurmayı başardılar. Bir savaş gemisine bu şekilde saldırı yapıldığına daha önce şahit olmamıştık. Dünyada bir ilk…"

[Türkiye hem tekli hem de sürü halindeki SİDA'lar konusunda dünyanın en iyileri arasında yer alıyor.]

Türkiye kamikaze İDA’lar için nasıl önlemler alıyor?

Hem Ukrayna-Rusya hem de İsrail-Filistin savaşı askeri açıdan diğer ülkeler için de ciddi dersler barındırıyor. Kamikaze İDA saldırıları için Türkiye’nin de çalışmalar yaptığından bahsediyor Kozan Selçuk Erkan.

Korvet ve üst sınıftaki gemilerimize eklediğimiz stabilize top sistemlerinden bahsediyor. Ayrıca yeni inşa edilen karakol gemilerine de bu sistemin eklendiği bilgisini veriyor. Asimetrik hedeflerden korunmak için lazer güdümlü ya da kızılötesi görüşe sahip füzelerin de envantere gireceğini söylüyor.

Son olarak Gökdeniz yakın hava savunma sistemi için de bir parantez açıyor Erkan ve “Gökdeniz de yakın yer hedeflerine karşı başarıyla kilitlenip tehdidi yok edebiliyor” diyerek sözlerini tamamlıyor.