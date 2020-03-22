Haber Giriş: Kaynak: AA
Ukrayna'dan gelen tır şoförleri ve gemi mürettebatı yurda yerleştirildi
[Fotoğraf: AA]
Ukrayna'dan Ro-Ro kuru yük gemisiyle Zonguldak'a gelen gemi mürettebatı ve tır şoförleri, koronavirüs salgını önlemleri kapsamında Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı yurda yerleştirildi.
Zonguldak Limanı'ndaki gümrük sahasına gelen Ro-Ro kuru yük gemi mürettebatı ve tır şoförü 51 kişi, burada yapılan ilk sağlık kontrollerinin ardından minibüslerle karantina için önceden boşaltılan yurda götürüldü.
Sağlık ekiplerinin maske dağıttığı kişiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.
Yurtta, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da vatandaşlara destek sunacak.
Etiketler: önlem mürettebat koronavirüs gemiSon Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 15:48
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