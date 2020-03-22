Milli Savunma Bakanlığı Irak kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB'nin açıklamasında şöyle denildi:

"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor."