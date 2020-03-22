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Irak kuzeyinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi
Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı Irak kuzeyi Hakurk bölgesine düzenlenen operasyonla ilgili açıklama yaptı.
Açıklamaya göre, PKK'lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.
MSB'nin açıklamasında şöyle denildi:
"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız tüm hızıyla devam ediyor."
Etiketler: son dakika Irak msbSon Güncelleme: 22 Mart 2020 Pazar 13:27
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