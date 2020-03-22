İletişim Başkanı Altun: Zararlı içerikler virüs kadar tehlikeli
İletişim Başkanı Altun, koronavirüs ile ilgili zararlı içeriklerin en az virüs kadar tehlikeli olduğunu belirterek çözümün resmi açıklamaları takip etmek olduğunu söyledi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter adresinden asılsız koronavirüs haberleriyle ilgili videolu paylaşımda bulundu.
Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Söylentiler, kehanetler, komplo teorileri, kaynaksız ses kayıtları, duyumlar... Koronavirüs ile ilgili medya mecralarında hemen her gün bu tip belirsiz ama zararlı içeriklerle karşılaşıyoruz ve inanın, hepsi en az virüs kadar tehlikeli! Çözüm: Resmi açıklamaları takip edelim."
Söylentiler, kehanetler, komplo teorileri, kaynaksız ses kayıtları, duyumlar...— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) March 22, 2020
Koronavirüs ile ilgili medya mecralarında hemen her gün bu tip belirsiz ama zararlı içeriklerle karşılaşıyoruz ve inanın, hepsi en az virüs kadar tehlikeli!
Çözüm: Resmi açıklamaları takip edelim. pic.twitter.com/CUUKQkSSOq
- 12:03
- 12:01
- 11:56
- 11:49
- 11:47