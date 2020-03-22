İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter adresinden asılsız koronavirüs haberleriyle ilgili videolu paylaşımda bulundu.

Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Söylentiler, kehanetler, komplo teorileri, kaynaksız ses kayıtları, duyumlar... Koronavirüs ile ilgili medya mecralarında hemen her gün bu tip belirsiz ama zararlı içeriklerle karşılaşıyoruz ve inanın, hepsi en az virüs kadar tehlikeli! Çözüm: Resmi açıklamaları takip edelim."