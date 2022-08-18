Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından Ukrayna'dan yapılan tahıl sevkiyatına ilişkin paylaşım yapıldı.

Paylaşımda yer alan bilgilere göre, 1 Ağustos’tan bu yana toplam 43 gemi tahıl sevkiyatı için seyre çıktı. Bunların 25’i Ukrayna limanlarından çıkış yaptı.

18 gemi ise tahıl sevkiyatı için Ukrayna limanlarına gitti.

Şu ana kadar Ukrayna limanlarından 622 bin tondan fazla tahıl sevkiyatı gerçekleştirildi.



Tahıl sevkiyatı için imzalar atıldı, görüşme trafiği yürütüldü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, 22 Temmuz'da İstanbul'da, Türkiye, Rusya Federasyonu, Ukrayna ve Birleşmiş Milletler (BM) arasında "Tahıl ve Yiyecek Maddelerinin Ukrayna Limanlarından Emniyetli Sevki Girişimi Belgesi" imzalandı.

Belge çerçevesinde, Ukrayna'nın tahıl ve diğer gıda ürünlerini dünya pazarlarına ihracı için geliştirilen planı yürütecek ve gözlemleyecek Müşterek Koordinasyon Merkezi'nin (MKM) açılışı 27 Temmuz'da Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar tarafından yapıldı. Akar, üç ülke ve BM arasında imzalanan anlaşma konusunda muhataplarıyla da yoğun görüşme trafiği yürüttü.

Anlaşma kapsamında Ukrayna'da tahıl yüküyle hareket eden gemiler, İstanbul Boğazı girişinde kendilerine tahsis edilen alana demirliyor ve Müşterek Koordinasyon Merkezi tarafından denetime tabi tutuluyor. Denetimin ardından gemiler, varış limanlarına doğru yola çıkıyor.

İlk gemi 1 Ağustos'ta Ukrayna'dan hareket etti

Şu ana kadar yapılan sevkiyat kapsamında toplam 170 bin 458 ton mısır taşıyan 4 geminin Türkiye limanlarına ulaşması planlanırken, 5 Ağustos'ta yola çıkan bu gemilerden ilki "Polarnet" Kocaeli Derince'ye bugün ulaştı. Gemide 12 bin ton mısır bulunuyor.

Bir haftalık sevkiyat kapsamındaki diğer 6 geminin varış noktaları İtalya, Çin, İrlanda, İngiltere, Lübnan olarak belirlendi.

Lübnan'a gitmek üzere 27 bin ton mısır taşıyan "Razoni" isimli Sierra Leone bayraklı kuru yük gemisi tahıl koridoru anlaşmasına göre 1 Ağustos'ta Ukrayna'nın Odessa Liman'ından ayrılan ilk gemi oldu.

Ukrayna'dan İrlanda'ya gidecek ve 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı "Navi-Star" isimli gemi Odessa Limanı'ndan, İngiltere'ye gitmek üzere 13 bin ton mısır taşıyan Malta bayraklı "Rojen" isimli gemi Çornomorsk Limanı'ndan 5 Ağustos'ta yola çıktı.