TÜSİAD davasında ara karar

Turan ve Aras'ın yargılanması İstanbul 28'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde yapıldı.

İki isim hakkında, "zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan 1 yıl 3 aydan 5 yıl 6 aya kadar hapis cezası talep edildi. Adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs suçundan ise adli para cezası istendi.

Duruşma 23 Eylül'e ertelenirken, iki sanığın yurt dışı çıkış yasağı içeren adli kontrol talebi kaldırıldı.

Aras ve Turan hakkında TÜSİAD Genel Kurulunda yaptıkları konuşmanın ardından soruşturma başlatılmıştı.

İki isim, adli kontrol hükümleri uygulanarak yurt dışı çıkış yasağı ile serbest bırakılmıştı.