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TRT Haber 20.05.2025 14:44

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a gidecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi'ne katılmak üzere yarın Macaristan’ın başkenti Budapeşte'ye gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan'a gidecek
[Fotograf: AA]

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın Macaristan'ı ziyaret edeceğini bildirdi.

Zirve marjında TDT Devlet Başkanları Konseyi Toplantısı'na katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca katılımcı devlet ve hükümet başkanlarıyla ikili temaslarda bulunacak.

Altun, ayrıca “Doğunun ve Batının Buluşma Noktası” temasıyla düzenlenecek Budapeşte Zirvesi kapsamında, Türk Devletleri Teşkilatı’nın kurumsal yapısının güçlendirilmesine yönelik yürütülmekte olan çalışmaların gözden geçirileceğini, Budapeşte Bildirisi dahil muhtelif belge ve kararların kabulünün öngörüldüğünü ifade etti.

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Macaristan Recep Tayyip Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı
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