TUSAŞ'tan 'kararlılık' vurgusu: Engeller bizi durduramaz

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), yaptığı videolu paylaşımda 'savunma sanayinde kararlı duruşun süreceği' mesajını verdi.

HÜRJET, ANKA-III ve KAAN... Videoda TUSAŞ'ın savunma sanayii alanındaki başarılarının yer aldığı haberlere yer verildi.

Hain terör saldırısının ardından bir TUSAŞ çalışanın hafızalara kazınan mesajı da videoya eklendi: Hainlere inat daha fazla çalışacağız daha fazla üreteceğiz!

"Türkiye için göklerde yükselmeye devam edeceğiz"

Ayrıca paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Engeller bizi durduramaz; her zorluğu birlik ve beraberliğimizden aldığımız güçle aşarak gökyüzünü fethetmeye devam edeceğiz. Çünkü gökyüzünde dalgalanan bayrağımızın her bir rüzgarında şehitlerimizin kutsal emaneti var.

Türkiye için yorulmadan, yılmadan, sonsuza dek göklerde yükselmeye devam edeceğiz."