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Gündem
TRT Haber 28.10.2024 10:11

TUSAŞ'a hain saldırıda yaralanan 22 kişiden 17'si taburcu edildi

Sağlık Bakanlığı, TUSAŞ'ta düzenlenen hain terör saldırısında yaralanan 22 kişiden 17'sinin taburcu edildiğini açıkladı.

TUSAŞ'a hain saldırıda yaralanan 22 kişiden 17'si taburcu edildi

Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerinde gerçekleşen hain terör saldırısında yaralanan vatandaşlarla ilgili son bilgileri paylaştı.

Bakanlık, terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşın 17’sinin taburcu edildiğini duyurdu. 5 yaralının durumunun stabil olduğu, tedavilerinin hastanede devam ettiği bilgisi verildi.

TUSAŞ'ta hain terör saldırısı

23 Ekim'de, TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan tesislerinde terör saldırısı gerçekleştirilmişti.

Hain saldırıda 5 vatandaşımız şehit oldu, 22 kişi yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerin PKK terör örgütüne üye oldukları belirlenmişti.

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Terör Saldırısı TUSAŞ
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