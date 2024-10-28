TUSAŞ'a hain saldırıda yaralanan 22 kişiden 17'si taburcu edildi

Sağlık Bakanlığı, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) Ankara Kahramankazan tesislerinde gerçekleşen hain terör saldırısında yaralanan vatandaşlarla ilgili son bilgileri paylaştı.
Bakanlık, terör saldırısında yaralanan 22 vatandaşın 17’sinin taburcu edildiğini duyurdu. 5 yaralının durumunun stabil olduğu, tedavilerinin hastanede devam ettiği bilgisi verildi.
23 Ekim'de, TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan tesislerinde terör saldırısı gerçekleştirilmişti.
Hain saldırıda 5 vatandaşımız şehit oldu, 22 kişi yaralandı.
Saldırıyı gerçekleştiren 2 terörist etkisiz hale getirilmişti. Teröristlerin PKK terör örgütüne üye oldukları belirlenmişti.