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Turuncu kategorideki terörist etkisiz hale getirildi
[Fotoğraf: AA]
İçişleri Bakanlığı, Şırnak’ta turuncu kategoride aranan PKK’nın sözde takım sorumlusu Mehmet Nuri Husidur'un etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu kapsamında, Cudi Dağı bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat (JÖH) birliklerince operasyon düzenlendi.
Hava Kuvvetleri Komutanlığının da destek verdiği operasyonda, silahlı 3 terörist etkisiz hale getirildi.
PKK'nın sözde takım sorumlusu etkisiz hale getirildi
Etkisiz hale getirilen 3 teröristten birinin terörden arananlarda turuncu kategoride yer alan örgütün sözde takım sorumlusu olan İhsan Nuri kod adlı Mehmet Nuri Husidur olduğu tespit edildi.
Şırnak, Siirt, Van ve Hakkari'de 15 Ekim'de 2 bin 512 personelin katılımıyla Yıldırım-13 Bestler Dereler Operasyonu başlatılmıştı.
Etiketler: Son DakikaSon Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 14:19
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