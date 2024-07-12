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Gündem
TRT Haber 12.07.2024 21:21

Türksat 6A'nın ikinci ateşleme süreci başarıyla tamamlandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın ikinci ateşleme sürecinin başarıyla tamamlandığını açıkladı.

Türksat 6A'nın ikinci ateşleme süreci başarıyla tamamlandı

Bakan Abdulkadir Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türksat 6A'nın son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Uraloğlu, yer sabit yörüngede görev alan Türkiye'nin ilk yerli ve milli uydusu Türksat 6A'nın akşam Türkiye saatiyle 20.00 civarında ikinci ateşleme sürecinin başladığını belirterek, şunları kaydetti:

"Gururumuz Türksat 6A aşama aşama yörüngesine doğru ilerliyor. Haberleşme uydumuzun fırlatmadan sonra test yörüngesine ulaşması için kimyasal itki sistemiyle 5 ateşleme yapması gerekiyordu. Yörünge düzeltme ve 35 bin 786 kilometre uzaklıktaki yer sabit yörüngesine varması için planlanan bu ateşlemelerden ilkini 10 Temmuz günü gerçekleştirmiştik. İkinci ateşleme tam 69 dakika sürecek ve bu kısım tamamlanacak. Sabırsızlıkla yörüngesinde hizmete başlayacağı anı bekliyoruz."

 


 

"Türksat 6A gücümüze güç katacak"

Uraloğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türksat 6A'nın son durumuna ilişkin bilgi verdi.

Türksat 6A'nın 69 dakika süren ikinci ateşleme sürecinin başarıyla sonuçlandığını belirten Uraloğlu, "İlk yerli ve milli uydumuz Türksat 6A'nın yörüngesine ilerleyişi sürüyor. En uzak yörüngede görev yapacak olan uydumuz planladığımız şekilde ve sorunsuz yol alıyor. 'UzaydaTürkizi'miz, sesimiz, gururumuz Türksat 6A gücümüze güç katacak." ifadesini kullandı.

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Abdulkadir Uraloğlu Türksat TÜRKSAT 6A Uydu
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