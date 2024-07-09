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Gündem
AA 09.07.2024 00:17

Türksat 6A'nın fırlatma operasyonu hava koşulları nedeniyle saat 02.30'a ertelendi

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A'nın fırlatma operasyonu hava koşulları nedeniyle Türkiye saatiyle 02.30'a ertelendi.

Türksat 6A'nın fırlatma operasyonu hava koşulları nedeniyle saat 02.30'a ertelendi
[Fotoğraf: AA Arşiv]

Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu Türksat 6A, hava koşulları nedeniyle gecikmeli olarak uzaya gönderilecek.

SpaceX'in sosyal medya hesabı X'ten yapılan açıklamada, daha önce Türkiye saatiyle 00.20 olarak duyurulan fırlatma saatinin ertelendiği bildirildi.

Şirket, fırlatma saatinin ilk olarak 00.41'e, daha sonra da 01.00 ve 01.30'a ertelenmesini kararlaştırdı.

Hava koşullarının normale dönmemesi sebebiyle fırlatma saati 02.30'a ertelendi. 

Fırlatmanın hava koşulları nedeniyle ertelendiği bilgisi paylaşılan açıklamada, "Ekipler hava durumunu takip etmeye devam ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Türksat 6A uydusunu fırlatma operasyonunun hava şartlarına bağlı olarak ileri saatlere kalma ihtimali bulunuyor.

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