Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TBMM Genel Kurulunda bakanlığının 2023 yılı bütçe görüşmelerine katılarak milletvekillerine hitaben konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, "Türkiye’nin en büyük Ar-Ge projelerinden biri, Yerli Haberleşme Uydumuzu Türksat 6A’yı da 2023 yılında uzaya fırlatacağız." dedi.