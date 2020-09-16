Türksat 5A'nın hizmete girmesiyle yayıncılık alanının yanı sıra Türkiye, Orta Doğu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Güney Afrika'yı kuşatan kapsama alanına da sahip olacak. Airbus D&S tarafından yapımına devam edilen, gökyüzünde dengeleri değiştirecek Türksat 5A uydusu, SpaceX tarafından uzaya gönderilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türksat 5A haberleşme uydusunun 2 Ekim'de teslim alınacağını ve 30 Kasım'da uzaya fırlatılacağını söyledi.