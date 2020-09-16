Haber Giriş: Kaynak: AA
Türksat 5A kasım ayında uzaya fırlatılacak
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, "Türksat 5A haberleşme uydumuzu 2 Ekim'de teslim alacağız. Uydumuz 30 Kasım'da uzaya fırlatılacak."
Türksat 5A'nın hizmete girmesiyle yayıncılık alanının yanı sıra Türkiye, Orta Doğu, Avrupa, Kuzey Afrika ve Güney Afrika'yı kuşatan kapsama alanına da sahip olacak. Airbus D&S tarafından yapımına devam edilen, gökyüzünde dengeleri değiştirecek Türksat 5A uydusu, SpaceX tarafından uzaya gönderilecek.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Türksat 5A haberleşme uydusunun 2 Ekim'de teslim alınacağını ve 30 Kasım'da uzaya fırlatılacağını söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, TEKNOFEST Model Uydu Yarışmasında @trthaber'in sorularını yanıtlıyor. https://t.co/J3WS8tB0QN— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) September 16, 2020
Etiketler: son dakikaSon Güncelleme: 16 Eylül 2020 Çarşamba 10:57
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