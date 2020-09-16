Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türk ve Rus askeri heyetleri bugün bir araya gelecek.

Bakanlıkta gerçekleştirilecek görüşmede, İdlib'deki gelişmelerle sahadaki son durum ele alınacak.

Teknik heyetler Ankara'da bir araya gelmişti

Türk ve Rus teknik heyetleri dün Ankara'da bir araya geldi. Görüşmede Libya ve Suriye'de sahada gelinen son durum ele alındı. Heyetler arasındaki istişarelerde ilerleme kaydedildiği öğrenildi.

Görüşmede İdlib'teki güvenlik güçlerinin güvenliği ile Türk ve Rus taraflarınca yapılan anlaşmaların uygulanması konusu masadaydı.

Diğer bir gündem maddesi ise Libyaydı. Hafter'e bağlı milislerin Sirte'ye girişi engellemesi konuşuldu.

Görüşmeler bugün de devam ediyor

Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşmeler bugün de devam edecek.

Ankara'da Suriye ve Libya mesaisi bugün de devam ediyor. Rusya'dan gelen teknik heyetle ikinci görüşme Dışişleri Bakanlığı'nda başladı.

Görüşmelerde Libya ve Suriye'de sahada gelinen son durum değerlendiriliyor. Heyetler arasındaki istişarelerde ilerleme kaydedildiği de gelen bilgiler arasında.

Daha önce de Türk heyeti Moskova'da temaslarda bulunmuştu.