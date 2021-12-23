Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 14:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı gerçekleşti
[Fotoğraf: AA]
Acil kullanım onayı alan yerli COVID-19 aşısı TURKOVAC'ın ilk sevkiyatı gerçekleştirildi.
Dün, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da katılımıyla Şanlıurfa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki TURKOVAC üretim tesisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevrim içi katıldığı programda üretimine başlanan aşılar, Türkiye'ye dağıtılmaya başlandı.
Üretilen ilk 150 bin doz aşı, tesiste düzenlenen tören düzenlendi.
Paletlerle özel olarak tasarlanmış kamyona taşınan aşıların Ankara'da bulunan Halk Sağlığı Merkezlerine ait depolara gideceği belirtildi.
Etiketler: TURKOVAC Koronavirüs Aşısı Koronavirüs
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