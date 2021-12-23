Haber Giriş: 23 Aralık 2021 Perşembe 13:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bakanı Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı ile görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock ile telefonda görüştü.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Alman mevkidaşı Baerbock ile tebrik amaçlı gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, Afganistan, Rusya-Ukrayna gerginliği, Bosna-Hersek'teki gelişmeler ve göç konuları da ele alındı.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı
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