Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Alman mevkidaşı Baerbock ile tebrik amaçlı gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde ikili ilişkiler, Afganistan, Rusya-Ukrayna gerginliği, Bosna-Hersek'teki gelişmeler ve göç konuları da ele alındı.