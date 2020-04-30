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Türkiye'nin yardımları Güney Afrika'ya ulaştı
[Fotoğraf: Milli Savunma Bakanlığı]
Türkiye'den gönderilen tıbbi malzemeleri taşıyan Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçak Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Türkiye, COVID-19'la mücadeleye destek amacıyla zor durumdaki ülkelere yardımlarını sürdürüyor.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, tıbbi yardım malzemelerini taşıyan TSK'ya ait A400M tipi uçak Güney Afrika Cumhuriyeti'ne ulaştı.
Sağlık malzemelerini taşıyan uçak, dün gece Kayseri Erkilet Havaalanı'ndan kalkmıştı.
Etiketler: msb Güney Afrika tsk Türk Silahlı KuvvetleriSon Güncelleme: 30 Nisan 2020 Perşembe 17:15
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