Valilik ve kaymakamlıklar koordinasyonunda oluşturulan Vefa Sosyal Destek grupları, sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı olanların ihtiyaçlarını gidermeye devam ediyor.

Gece gündüz demeden yardıma koşan vefa sosyal destek gurupları, son 12 günde 1 milyon 27 bin kişinin, emekli maaşından gıdaya, ilaçtan hijyene kadar tüm ihtiyaçlarını temin etti.

Sokağa çıkma kısıtlaması bulunan 65 yaş üstü vatandaşlardan, emekli maaşı, market alışverişi, sağlık, hijyen ihtiyaçlarını gidermek için arayanlar da oldu tarlasını sürdürmek için arayan da…

1 milyon 156 bin 197 arama geldi

İçişleri Bakanlığı, Vefa Sosyal Destek Grupları’na, 22 Mart-2 Nisan arasındaki faaliyetleri ile ilgili şu açıklamayı yaptı: “112 üzerinden 427 bin 530 arama, 155 üzerinden 236 bin 225 arama, 156 üzerinden 91 bin 842 arama, diğer numaralardan 400 bin 600 arama olmak üzere toplam 1 milyon 156 bin 197 arama gerçekleştirildi. Bu aramalardan 1 milyon 27 bin büyümüzün ihtiyaç sosyal destek grupları tarafından yerine getirildi. 129 binden fazla bilgi talebi ise ilgili kurumlara yönlendirilerek karşılandı.”

Polis, jandarma, bekçi, AFAD personeli gibi kamu çalışanlarından oluşan Vefa Sosyal Destek Gruplarına vatandaşlar 112, 155, 156 ve diğer numaralardan ulaşarak ihtiyaçlarını bildirebiliyor.