39 ilçede oluşturulan Vefa İletişim Merkezlerine 141 bin 116 başvuruda bulunuldu. Bunlardan, 126 bin 349'nun temel ihtiyaçları ile banka ve diğer kurum hizmetleri karşılandı. 14 bin 767 kişinin ise bilgi talebine cevap verildi. Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarına 22 Mart'ta koronavirüs tehdidi nedeniyle 65 yaş ve üstündeki vatandaşların sokağa çıkışının kısıtlanması üzerine başlamıştı.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığımızca, 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın evlerinden dışarı çıkmalarının yasaklanması sonrasında, temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere, il ve ilçelerimizde faaliyete geçen Vefa Sosyal Destek Grubu koordinasyonunda faaliyetlerimiz kesintisiz devam ediyor." denildi.

Öncelikli risk grubundaki vatandaşların 112, 155 ve 156 çağrı merkezlerine yaptıkları başvuruların, 39 ilçedeki Vefa İletişim Merkezlerine yönlendirildiği anlatıldı.

İlçelerde, kaymakamların koordinasyonunda oluşturulan İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerinin, talep sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını ivedilikle karşılamaya devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

Uygulamanın başladığı 22 Mart Pazar günü saat 13.00’ten, bugün saat 09.00’a kadar “Vefa” çalışmaları kapsamında İstanbul genelinde toplamda 141.116 vatandaşımızın çağrısına cevap verildi.

126 bin 349 vatandaşımızın temel ihtiyaçları yanında, banka ve diğer kurum hizmetleri karşılandı. Bilgi edinmek amacıyla çağrı merkezlerimizi arayan 14 bin 767 vatandaşımıza da gerekli bilgilendirmeler yapıldı.

Valiliğimiz koordinasyonunda, İl ve İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarımızın en güzel şekilde gerçekleşmesi için Kaymakamlıklarımız, Polisimiz, Jandarmamız, yerel yönetimlerimiz, AFAD, Kızılay, gönüllü sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız ve kıymetli İstanbullular çok değerli bir dayanışma ve yardımlaşma sergiliyor.

“Vefa” çalışmalarında görev alan bütün kurum ve kuruluşlarımızın yöneticileri ve çalışanlarına kıymetli büyüklerimiz ve İstanbullular adına teşekkür ediyoruz.

Evlerinde kalan kıymetli büyüklerimize ve alınan tedbir ve çalışmalarımıza destek olan bütün İstanbullulara ayrıca teşekkür ediyorum. Evinde Kal İstanbul!"