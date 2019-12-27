Türkiye'nin Otomobili'nde 5 farklı model27 Aralık 2019 Cuma 15:04 - Son Güncelleme 27 Aralık 2019 Cuma 15:39
Türkiye'nin otomobili tanıtılıyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, üretilecek 5 farklı modeli paylaştı.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) CEO'su Gürcan Karakaş, Gebze'de "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtıldığı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programında sunum yaptı.
15 yıl içinde 5 model üreteceklerini söyleyen Karakaş, "Bataryası biz ürettik, tek şarjla 500 kilometre mesafe katedecek." dedi.
Karakaş, sunumda, üretilecek 5 farklı modeli de paylaştı.
Karakaş'ın ardından TOGG Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu konuştu.
Hisarcıklıoğlu, "2021’de fabrikamızı tamamlayacağız. 2022’de de inşallah ilk aracımız banttan çıkmış olacak." dedi.
Kaynak: TRT Haber