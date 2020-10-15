Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk müjdeyi böyle duyurmuştu: “Fatih sondaj gemimiz hamdolsun 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmiş durumda..." Türkiye şimdi Karadeniz'deki doğalgaz keşfinden gelecek bir müjdeyi daha bekliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü Zonguldak'ın 175 kilometre açıklarında faaliyet sürdüren Fatih sondaj gemisine gidecek ve yeni rezerv miktarını açıklayacak.

Fatih'in büyük keşfi ile birlikte bölgedeki çalışmalar, Zonguldak'ın Çaycuma'daki Filyos limanının stratejik önemini de artırdı.Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığ’nın üs kurma çalışmaları da hızlandırıldı.

Karadeniz'deki doğalgaz arama faaliyetlerinin üssü olan limandan sondaj gemilerine lojistik destek sağlanıyor.

