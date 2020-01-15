TEI tarafından üretilen Türkiye'nin ilk havacılık motoru PD170'in TUSAŞ'a teslimi için tören düzenlendi.

ANKA İHA için üretilen ve Türkiye'nin ilk yerli İHA motoru olma özelliği kazanan PD170, TEİ çalışanı mühendisler ve alt yüklenici firmalar tarafından yerli olarak üretildi. 20 bin fit irtifada 170 beygir güce ulaşabilecek şekilde tasarlanan motorun yakıt tüketimi de en aza indirildi. PD170, 40 bin feet irtifada da görev yapabilecek.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin ilk milli İHA motoru PD-170 ile savunma sanayiindeki son gelişmeleri TRT Haber'e değerlendirdi.

"Milli İHA'mız Akıncı, mili motorumuzla uçuyor olacak"

Demir, TEI'nin, TUSAŞ şirketine ANKA İHA için ürettiği motorun gurur kaynakları olduğunu belirterek, PD-170 motorumuz, şu anda ilk uçuşlarını gerçekleştiren Akıncı İHA'mızın da bir modelinin motoru olarak kullanılmaya başlanacak. Yani milli İHA'mız Akıncı, mili motorumuzla uçuyor olacak." dedi.

T-70 helikopterleri

T-70 Genel Maksat Helikopteri ile ilgili de konuşan Demir, başlangıçta 109 helikopterlik bir projeyle başladıklarını söyledi. Bunun ihraç ya da daha fazla üretim durumlarının söz konusu olduğunu dile getiren Demir, "Bu helikopter için şu anda yüzde 65'lik bir yerlilik söz konusu. Helikopterin en önemli parçalarından biri olan aktarma organları, dişli kutusu, şu anda bu tesislerde yapılıyor. Şu anda ilk teslimat yapılma durumunda." dedi.

"65'lere yakın bir oranda yerli bir T-70 helikopteri görmüş olacağız"

Bunlara ilave olarak iniş takımlarının teslimatının da gerçekleştirildiğini belirten Demir, "Bundan sonraki adım da helikopterin yine aviyoniklerinin yerli olarak yapılması, o da şu anda teslimat aşamasında. Helikopterimizin teslim edildiği gün biz yüzde 65'lere yakın bir oranda yerli bir T-70 helikopteri görmüş olacağız." ifadelerini kullandı.

"Türkiye'deki oyuncuların devre dışı bırakılması, herkesi cezalandırmak anlamına geliyor"

Helikopter ve benzer platformlar konuşulduğunda dinamik komponentler ve iniş takımlarının en önemli parçalardan olduğunu belirten Demir, bunları üreten şirketin sadece helikopter parçaları üretmediğini, Türkiye'nin ortağı olduğu F-35 Projesinde de önemli ortaklarından birisi olduğunu söyledi.

Demir, şöyle devam etti:

"Türkiye'deki oyuncuların devre dışı bırakılması sadece Türkiye'yi cezalandırmak netice vermiyor. Aslında programdaki herkesi cezalandırmak ve programa zarar vermek anlamına geliyor. Bu konunun da altını çizmek gerekiyor. Çünkü bu kabiliyetler mevcut olduğu müddetçe biz yolumuza devam ederiz. Çok daha iyi üretimler yaparız."

"T-70 helikopterinin motoru, lisanslı olarak TAI'de üretilecek"

Kabiliyet arttıkça yerlilik oranının da artacağını dile getiren Demir, " T-70 helikopterinin motoru lisanslı ve tamamen yerli olarak TAI'de üretilecek. Bir platform söz konusu olduğunda 'hani motoru' derler ya, işte motor da şu anda Türkiye'de yerli olarak imal ediliyor olacak. İnşallah bu dişli kutusu, aktarma organları ve iniş takımı teslimatının akabinde de motorun da ilk partisinin sevkini yapacağız." diye konuştu.

"Milli duruşu gösterme kabiliyetinde olanlar var, olmayanlar var"

Demir, Altay Tankının motoruna da değinerek şunları söyledi:

"Motor konusu gelmişken meşhur Altay Tankımızın motoruna da değinmek istiyorum. Malumunuz savunma sanayii milli bir konu. Bu milli konuda başta milletimiz olmak üzere çeşitli şirketlerimiz, kurumlarımız, devlet adamlarımız, siyasetçilerimiz sağ olsunlar bu milli konuda milli bir duruş sergiliyorlar.

Milli bir konu olan bu meselede mesela bir dış devlet daha önce söz verdiği ve geliştirme sürecine katkı sağladığı bir tankın motorunu daha sonra vermekle ilgili bir engel oluşturuyorsa, bu süreci uzatıyorsa, bu konu da bizim tankımızın imalat ve teslimat sürecini uzatıyorsa, burada o devletin çıkardığı problemleri siyasi kazanç sağlamak amacı ile milli menfaatlere zarar verecek şekilde siyaset malzemesi yapmak en azından namuslu siyasetçilere yakışmayan bir şey.

Bunu siyaset namusu olarak, milli duruş olarak bekleriz. Ama tabii bu milli duruşu gösterme kabiliyetinde olanlar var, olmayanlar var. Olmayanların kabiliyeti olmadığı için fazla diyecek bir şeyimiz olmuyor tabii ki."

"TEİ'de yürütülen 9 tane motor projemiz var"

Çok çeşitli motor projeleri olduğunun altını çizen Demir, "Şuan da TEİ'de yürütülen 9 tane motor projemiz var. Bir kısmı teslim edildi. Bir kısmının üretimi devam ediyor. Ayrıyeten motor tasarlama süreçlerimiz devam ediyor böyle yine havacılıkla ilgili. Kara araçlarında da kara araçları motorlarımızın geliştirilmesi devam ediyor. Geçenlerde yaptığımız taktik tekerlekli zırhlı araçlar töreninde de motorunun yerli olacağını yerli bir firma tarafında teslim edileceğini söyledik." dedi.

Demir, "Gerek hafif gerek ağır sınıfta zırhlı araçlarımız gerekse tanklarımızda yerli motor çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah bu çalışmalar milli muharip uçakta da yerli motoru gördüğümüz gün bir doruk noktasına ulaşacak." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber