Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde "Kardeş Belediyeler İstişare ve Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

(5 belediye başkanının AK Parti'ye katılımı) Bu sayının önümüzdeki haftalarda daha da artacağına inancım tamdır.

CHP gibi seçim döneminde vatandaşı vaat yağmuruna tutup seçim sonrası unutanlardan olmadık.

Belediyeler ülkemizin en ücra köşelerine ulaşma fırsatı bulduğumuz temel hizmet birimleridir. Belediyelerimiz sadece sınırlarımız içinde değil yurt dışında da önemli projelere imza atıyor. Amacımız sadece kaynakların değil tecrübelerin de karşılıklı olarak paylaşılmasına fırsat tanımaktır.

Maddi bakımdan durumu nasıl olursa olsun her bir belediyemizin diğerinden öğreneceği pek çok değerli bilgi bulunuyor.

Doğu ve Güneydoğu'daki belediyelerimiz sıkıntı çekerken Batı'daki belediyelerimiz keyfe keder işlere kaynak ayırıyor. Bu millet hizmet üretenler ile laf üretenlerin tevkifini her zaman yapmıştır.

Bırakın araç gereç gibi kaynakları atıl halde bekletmeyi, Türkiye'nin heba edecek tek bir çivisi, boşa geçirecek tek bir anı dahi yoktur. AK Parti belediyeleri artık sadece kaliteli hizmetin değil, aynı zamanda dayanışmanın, paylaşmanın da öncüsü olacaklardır.

Son Mahalli İdareler Seçimlerinin üzerinden daha bir sene bile geçmeden şovmenlerin maskesi düşmeye, gerçek yüzleri ifşa olmaya başladı.

Kaynak: TRT Haber