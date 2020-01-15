CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Aksaray Muhtarlar Buluşması"nın açılışında konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun gündeminde Libya'daki gelişmeler vardı. Türkiye'nin Libya'ya asker gönderilmesinin yanlış olduğunu bir kez daha ifade eden CHP lideri askeri güç için Birleşmiş Milletler'i (BM) işaret etti:

"Asker göndermek yanlış. Libya da egemen güçler, dünyaya hükmetmek isteyen güçler ateşi elleri ile tutmazlar. Birleşmiş Milletler var mı, var. Onların barış gücü var mı, var. O barış gücü gitsin iki tarafı barıştırsın. Peki bizim dış politikamızı kim belirliyor, Dışişleri Bakanlığı mı? Putin belirliyor."

"Muhtarlık temel kanunu olması gerekir, biz bir kanun hazırladık"

Kılıçdaroğlu, muhtarlarla ilgili de "Nasıl milletvekillerinin, nasıl belediye başkanlarının, nasıl büyükşehir belediye başkanlarını kanunları varsa muhtarların da bir kanunu alması lazım. Bu kanunu biz hazırladık." dedi.

Kaynak: TRT Haber