Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, gazete ve televizyonların Ankara temsilcilerini Bakanlıkta kabul etti. Gündeme dair soruları cevaplayan Akar'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Temennimiz bir an önce ateşkesin hayata geçmesi"

Gecikmeli de olsa Hafter’in Berlin’de bir noktaya gelmesini bekliyoruz. Temennimiz bir an önce ateşkesin hayata geçmesi. Siyasi çözümden yanayız.

"Berlin'den bir sonuç çıkabilecektir"

Berlin’de geniş katılımlı bir konferans var. Trump haricinde liderlerin tamamına yakını katılacak. Hafter ve Saraç da katılacak, oradan sonuç çıkabilecektir.

"S-400'ün kurulum çalışmaları devam ediyor"

Rusya'dan S-400'ü aldık, kurulum çalışmaları devam ediyor. Tam yetenek olayı Nisan-Mayıs ayında gerçekleşecek.

"Irak'tan resmi olarak gelen bir talep yok"

Irak parlamentosunun (yabancı askerlerin topraklarından çıkması) aldığı karar çerçevesinde resmi olarak gelen bir bilgi/talep yok.

"İdlib gözlem noktasından çekilmemiz söz konusu değil"

Suriye'de rejimin saldırıları devam ediyor, Ruslarla güvenli alan, bölge oluşturulması ve halkın orada kış dönemini geçirmesi için görüşmemiz var. İdlib gözlem noktasından çekilmemiz söz konusu değil. Araç gereç, mühimmat ile gerektiği kadar güçlendirildi. Bu konuda pazarlık söz konusu değil.

"Libya'da eğitim ve işbirliği timimiz var"

Libya'da eğitim ve işbirliği timimiz var, orada faaliyetleri var. Libya'da bundan sonra Putin ve ekibinin çalışmalarının sonuçlanmasını bekliyoruz, muhatabımız Ruslardır. Libya'daki ateşkese dair metinlerde bir tartışma yok, yansıyan bilgilere göre Hafter tarafı zaman istedi.

"Libya'da ateşkesin bittiği iddiasının sahada karşılığı yok"

Libya'da ateşkesin sona erdiğine yönelik açıklamaların sahada bir karşılığı yok. Ateşkesin çöktüğünü söyleyemeyiz, çok erken bir yorum olur.

FETÖ ile mücadele

15 Temmuz'dan bugüne 23 bin 324 TSK personeline işlem yapıldı. Hiçbir hainin bu şanlı üniformayı giymesine izin vermeyiz.

Kaynak: İHA, TRT Haber