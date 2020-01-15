MHP Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin'in istifasını istedi15 Ocak 2020 Çarşamba 11:44 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 11:48
Milliyetçi Hareket Partisi, Filenin Sultanları ile ilgili sözleri nedeniyle Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'in istifasını istedi. Şahin istifa etmezse ihraç edilecek.
MHP'li Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin, sosyal medya hesabında, olimpiyatlara katılmaya hak kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı oyuncularıyla ilgili tepki çeken ifadeler kullanmıştı.
O sözler üzerine Milliyetçi Hareket Partisi Genel Merkezi soruşturma başlattı.
MHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin'in istifasının istendiğini duyurdu.
Partinin belediye başkanları listesinden çıkarılan Şahin, istifa etmezse disiplin süreci sonrası ihraç edilecek.
Kaynak: TRT Haber