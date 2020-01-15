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MHP Kaynaşlı Belediye Başkanı Şahin'in istifasını istedi

15 Ocak 2020 Çarşamba 11:44 - Son Güncelleme 15 Ocak 2020 Çarşamba 11:48

Milliyetçi Hareket Partisi, Filenin Sultanları ile ilgili sözleri nedeniyle Kaynaşlı Belediye Başkanı Birol Şahin'in istifasını istedi. Şahin istifa etmezse ihraç edilecek.