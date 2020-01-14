İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kanal İstanbul Projesi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Akşener, milletin çıkarının her şeyin önünde olduğunu belirterek, "İyi Parti olarak ilk günden bu yana milletin menfaatine uygun hiçbir yatırıma karşı durmadık. Fayda sağlayacak her işe katkı verdik, vermeye de devam edeceğiz." dedi.

Projeyi etraflıca incelediklerini anlatan Akşener, İyi Parti'nin hazırladığı rapora dikkat çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Bürokrasi, özel sektör ve akademik uzmanlardan oluşan 36 kişilik ekip kanal İstanbul projesini 4 ana başlık altında analiz etti. Tüm bu sonuçları kamuoyu ile paylaşacağız. Bu hafta sonu 18 Ocak’ta İstanbul’da konunun tartışılacağı bir panel düzenliyoruz."

Sözü Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne getiren Akşener, güçlendirilmiş parlamenter sistem ısrarını sürdürdü. Akşener, "Hani sizin projeniz nedir diyorlar ya. Öncelikle bu sorunların kaynağı olan ucube sistemi değiştirmek deyin. Kuvvetler ayrılığını ve önemini anlatın. İyi Parti'nin güçlendirilmiş parlamenter sistemi kuracağını anlatın. Çünkü kuvvetler ayrılığı ve demokrasi Türkiye'nin kalkınmasının anahtarıdır." diye konuştu.

Kaynak: TRT Haber