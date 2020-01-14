MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, rahatsızlığının ardından ilk kez partisinin grup toplantısına katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Bahçeli, Libya tezkeresinin kabulünün düşmanları çatlattığını belirterek, CHP'yi, HDP'yi, İyi Parti'yi zıvanadan çıkardığını söyledi. Bahçeli, "Türkiye'nin egemenlik çıkarlarını savunmaktan aciz düşenler bize ne anlatmaya çalışıyorlar. Böylesi bir tutum vatanseverlikle nasıl bağdaşıyor? Kılıçdaroğlu biliyorsa söylesin Ortadoğu olmadan Anadolu'da nasıl tutunacağız." dedi.

Kanal İstanbul'un gündeme geldiğini, CHP'nin yine yaptırmam dediğini belirten Bahçeli, "'Ne gerek var' derler? 'Niye ihtiyaç duydunuz' derler, yerli ve milli silah sanayisinin gelişmesi için girişimlerde bulunanlara kara çalarlar. Bu CHP'de hayır yoktur. Bu İP'de de umut yoktur. Tarih tereddüt edenlerin felaketlerine şahittir. Bu kapsamda CHP itibarını kaybetmiş, Türkiye'nin karşısına geçmiştir." ifadelerini kullandı.

Bahçeli, "Sıra yalana geldi mi bunlar gibisi yoktur. Pinokyo adeta bunların yanında masum kalır. Esed için, Hafter için neredeyse hayran kitlesi kuracak kadar akıl tutulması yaşıyorlar. Türkiye'nin hak çe çıkarlarını korumak sizi AK Partili ya da MHP'li yapmaz. Sizi adam yapar, sizi yerli ve milli insan yapar" diye konuştu.

Bahçeli, "Hani korku siyaseti diye konuşuyorlar. Alayı yalandır… Karakterlerine özgüven olanlardır. Siyaset akıl işidir fedakarlık gerektirir. Bunların hepsi CHP'de yok olmuştur." dedi.

Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Terörist Demirtaş’ın Devran isimli sözde kitabından tiyatro oyunu çıkarıp buna övgü düzenler bu milletin ruh köküne yabancı olanlardır. CHP’ye diyorum ki, çadır tiyatronuzu ya gidin Kandil’de kurun ya da Pensilvanya’ya açın. Emin olun kapalı gişe oynatırsınız, hasılat rekorları kırarsınız. Fakat Müslüman mahallesinde salyangoz satmayın, satmaya kalkışmayın, zira sattırmayız, müsaade etmeyiz."

Kaynak: TRT Haber