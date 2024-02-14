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Gündem
TRT Haber 14.02.2024 15:59

Türkiye'nin Gazze için gönderdiği sağlık yardımı Mısır'a ulaştı

Türkiye'nin Gazze halkı için gönderdiği 1,2 ton ortez, protez ve atölye malzemesinden oluşan sağlık yardımı bugün Mısır’a ulaştı.

Türkiye'nin Gazze için gönderdiği sağlık yardımı Mısır'a ulaştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından Gazze için gönderilen sağlık yardımlarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Koca, paylaşımında 1,2 ton ortez, protez ve atölye malzemesinden oluşan sağlık yardımının Mısır'a ulaştığını duyurdu.


Koca, "Türkiye, 7 Ekimden bu yana insanlığın sınav konusu olan Gazze dramının yol açtığı yaraları sarmaya devam edecek." dedi.

155 Gazzeli Türkiye'ye geliyor

İsrail'in saldırılarının sürdüğü Gazze'den Mısır'a geçişleri sağlanan hastalar ile refakatçileri, Milli Savunma Bakanlığına ait uçakla tedavi için Türkiye'ye getiriliyor.

A400M uçağı, 18’i sedyeli 49 hasta, çoğunluğu çocuk 106 refakatçi ve 12 sağlık personeliyle Etimesgut Askeri Havaalanı'na iniş yapmak üzere TSİ 16.00'da Mısır'ın El-Ariş Havalimanı'ndan havalandı.

Türkiye'nin Gazze için gönderdiği sağlık yardımı Mısır'a ulaştı

Kayseri’den sabah kalkan askeri uçakla Gazzelilere yardım için 1,5 ton sağlık malzemesi gönderilmişti.

Dönüşte hastalara refakat etmeleri için uzman doktor ve hemşirelerin de arasında olduğu 12 sağlık çalışanı da aynı uçakta El-Ariş'e gitmişti.

Türkiye'nin Gazze için gönderdiği sağlık yardımı Mısır'a ulaştı

Bakan Koca da konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.


Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

"49’u hasta, 106’sı refakatçi olmak üzere Gazzeli 155 kardeşimiz ülkemize geliyor. Uçak, Mısır El-Ariş’ten az önce havalanmış durumda. Hastalara karşı görevimiz, milletimiz adına büyük."

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