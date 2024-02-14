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Gündem
TRT Haber 14.02.2024 14:31

Terör örgütüne "Bozdoğan-1" darbesi: 179 gözaltı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bölücü terör örgütüne yönelik eş zamanlı olarak düzenlenen “Bozdoğan-1” operasyonlarında 179 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Terör örgütüne "Bozdoğan-1" darbesi: 179 gözaltı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, terörle mücadele kapsamında 22 ilde 'Bozdoğan-1' operasyonları düzenlendiğini belirtti.

Buna göre; Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüklerince düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda bölücü terör örgütü üyesi 179 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu ruhsatsız tabancalar, çok sayıda yasaklı yayın ve dijital materyale el konuldu. Şüphelilerin, örgütün sözde yapılanmaları içerisinde faaliyet yürüttükleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptıkları belirlendi.


Terör örgütü ile iltisaklı haber kanallarında muhabirlik yaparak terör örgütüne finans sağladıkları, örgütün sözde gençlik yapılanmasına ve kırsal alana eleman temin ettikleri ve illegal sokak eylemleri yaptıkları tespit edildi.

Operasyonları yapan ekipleri tebrik eden Yerlikaya, `Yılın 365 günü, 4 mevsim, 12 ay, gece gündüz demeden operasyonlar düzenliyoruz. Terörle mücadelemiz son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar kararlılıkla devam edecek` dedi. 

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Ali Yerlikaya Son Dakika Terörle Mücadele
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