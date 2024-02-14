Puslu 9.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
TRT Haber 14.02.2024 12:55

Bakan Bayraktar: Madende son denetim 2023 Ağustos ayının başında yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan'ın İliç ilçesinde toprak kaymasının meydana geldiği madenle ilgili, "Son denetim 2023 Ağustos ayının başında. O heyetin incelemelerinde dün gerçekleşen kaza ile ilgili herhangi bir tespit yok. Kazaya neyin sebep olduğuna dair araştırmamız devam ediyor.

Bakan Bayraktar: Madende son denetim 2023 Ağustos ayının başında yapıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, kazanın meydana geldiği alanda yaptığı açıklamada, konunun derinlemesine tetkik edilmesi ve kamuoyuna daha sağlıklı bilgi verilmesi için zamana ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Olayın olduğu ilk andan itibaren bakanlık ve ilgili kurumların oluşturduğu kriz masasıyla konunun yakından takip edildiğini ifade eden Bayraktar, bölgede müfettişlerin görevlendirildiğini ve çalışmalara devam ettiğini kaydetti.

Maden sahasında toprak kayması: 9 işçiyi arama çalışmaları sürüyor
Maden sahasında toprak kayması: 9 işçiyi arama çalışmaları sürüyor

Bayraktar, kazanın çevresel etkilerinin de incelendiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Yer altı suyuna veya barajlara etkisi olabileceği yönündeki endişeleri gidermek adına da sürekli ölçümler yapılıyor, numuneler alınıyor. Bunlarla ilgili şu anda endişe edilecek bir şey olmadığını biz buradan kamuoyumuzla paylaşmak istiyoruz. Dolayısıyla çok yakından takip ediyoruz. Şu anda birinci önceliğimiz vatandaşlarımızı oradan çıkarabilmek. Eş zamanlı olarak hem kazanın oluş sebepleri, yani kök sebebi nedir bunun ve işletmecilikle alakalı bir kusur mu var, bunu belirlemek için şirket yetkilileriyle birlikte ve ilgili arkadaşlarla çalışıyoruz. Dolayısıyla bunları da ortaya çıktıkça kamuoyumuza paylaşacağız."

Söz konusu madenin 2004 yılından beri işletme ruhsatı bulunduğunu dile getiren Bayraktar, madende faaliyetlerin yabancı bir şirketin operatörlüğünde yürütüldüğünü ve gerekli izinlerin şirket tarafından alındığını belirtti.

Bayraktar, 2021'de çevreyle ilgili izinlerin de alındığına işaret ederek, "Bizim açımızdan özellikle madencilik anlamında, işletmecilik anlamında denetimleri yakından takip edilen bir maden. En son denetim görevimiz buraya 2023 Ağustos ayında yapılmış durumda. Ağustosun başında buraya bir heyet gönderdik. Onların yaptıkları denetimlerde dün gerçekleşen maden kazasıyla alakalı herhangi bir tespit yok. Dolayısıyla bu zaman içerisinde ne olmuş olabilir, kazanın sebebiyle alakalı araştırmamız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Alparslan Bayraktar Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden
Sıradaki Haber
Bakan Yerlikaya: Aradığımız işçilerin 5'i konteyner, 4'ü araç içinde
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:56
İsrail ordusunun Kızılhaç'ın Gazze'deki binasında gerçekleştirdiği yıkım ortaya çıktı
13:43
AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, "Akıllı Kent" projesini anlattı
13:41
Van'da gösteri yürüyüşleri ve açık hava toplantılarına geçici yasak
13:41
Kayseri pastırması AB tescili yolunda
13:36
Bingöl'de 6 metrelik karla zorlu mücadele
13:22
Azerbaycan'da hükümet istifa etti
Şanlıurfa'da çıkarılan neolitik döneme ait 81 eser ilk kez teşhir edilecek
Şanlıurfa'da çıkarılan neolitik döneme ait 81 eser ilk kez teşhir edilecek
FOTO FOKUS
Milyonları ilgilendiren düzenlemeler birer birer hayata geçirildi
Milyonları ilgilendiren düzenlemeler birer birer hayata geçirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ