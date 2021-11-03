İskoçya’nın Glasgow şehrinde gerçekleştirilen İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 26’ncı Taraflar Konferansı kapsamında Türkiye’nin çevre vizyonu dünya ile buluştu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın hazırladığı Türkiye standındaki etkinliklerle Türkiye’nin çevre adımları dünyaya tanıtıldı.

"Yeşil kalkınma devrimini başarmak zorundayız"

Stantta iklim değişikliği ile mücadele, iklim değişikliğine uyum, düşük karbon emisyonu, yeşil kalkınma gibi önemli konu başlıklarında oturumlar düzenleniyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Türkiye’nin çevre perspektifini TRT Haber’e değerlendirdi.

"Türkiye yeşil kalkınma devrimini başarmak zorunda. 2053’te karbon nötr olmak zorunda.COP26’da bundan sonra Paris Anlaşması Çerçeve Sözleşmesi uygulamasıyla ilgili alınan kararlar olacak. O kararlar her sene alınıyor, uygulanması lazım. Türkiye 65 kişilik ekiple müzakereleri takip ediyor. Gelecek nesilleri korumak kurtarmak istiyorsak kalkınma yeşil kalkınma trenine Türkiye’nin binmesi güçlenmesi açısından önemli."

12 Kasım'a kadar devam edecek

Türkiye standında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, bakanlıklar, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör temsilcileri katılımlarıyla bilgilendirme toplantıları düzenleniyor.

12 Kasım'a kadar devam edecek etkinlikler Bakanlığın Youtube kanalından canlı olarak yayınlanacak.