Yurt dışından getirilen Türk vatandaşları karantinaya alınıyor, sağlık kontrolleri yapılıyor. Risklere göre, bazı kafilelerin karantina süreci uzatılıyor.

Hollanda'dan Tokat'a getirilen 349 Türk vatandaşının öğrenci yurdundaki 14 günü doldu. Yapılan son testte bir kişide koronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine karantina süresi 2 gün daha uzatıldı.

Gözlem sürecinin ardından yurtlardan tahliye edilenler, AFAD koordinasyonunda memleketlerine ulaştırılıyor.

Burdur, Isparta ve Çankırı'da karantina süreleri sona eren 607 kişi, kontrollerin ardından alkışlarla memleketlerine uğurlandı. Testi pozitif çıkan 3 kişi ise hastanede tedavi altına alındı.

Kocaeli'de 101, Kırıkkale'de de 62 kişi, 14 günlük karantina sürecinin ardından evlerine ulaştırıldı.

Cezayir ve Irak'tan getirilen 500 Türk vatandaşı, yapılan sağlık kontrollerinin ardından Mardin ve Şanlıurfa'da yurtlara yerleştirilerek karantinaya alındı.

Diyarbakır'daki Halid Bin Velid Erkek Öğrenci Yurdu'nda da koronavirüs hareketliliği sürüyor.

Irak'tan getirilen 90 kişi karantinaya alınırken, 14 gün önce yurda yerleştirilen 114 kişi evlerine gönderildi.