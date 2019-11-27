NATO üyesi ülkeler, Rusya'nın olası bir saldırısından korumak amacıyla Baltık ülkeleri için bir savunma planı hazırlığında.

Türkiye'nin sınırlarını tehdit eden terör örgütleri PKK/YPG'ye karşı verdiği mücadeleye ittifakın yeteri kadar siyasi destek vermediği gerekçesiyle Baltık ülkeleri ile ilgili savunma planlarını bloke ettiği iddia edildi.

Türkiye onaylamadan Baltık ülkelerinin savunma planı hayata geçmeyecek

O iddialara yanıt diplomatik kaynaklardan geldi.

Diplomatik kaynaklar, Türkiye için hazırlanan savunma planları onaylanmadan başka bir savunma planına onay verilmeyeceğini belirtti.

Kaynaklar, Türkiye'nin güneyinden gelen tehditlere karşı Ankara'daki NATO Konseyi Toplantısı'nda bir savunma planının onaylandığını hatırlattı ancak ABD başta olmak üzere bazı ülkelerin bu plana karşı olduğunu belirtti.

ABD'nin rezerv koyduğu planın içeriğinde terör örgütü PKK/YPG de bulunuyor.

Türkiye, kendi savunma planının yayınlanmasını istiyor

Diplomatik Kaynaklar, bu adım karşısında Türkiye'nin kendisine yönelik tehditlere ilişkin savunma planı NATO tarafından yayınlanmadan, başka bir savunma planının yayınlanmasına izin vermeyeceğini ifade etti.

Türkiye'nin Baltık ülkeleri için hazırlanan plan konusunda olumlu adım atmasını isteyenlerin Türkiye için hazırlanan planda da benzer bir adımı atması gerektiğine dikkat çekti.

Kaynaklar son olarak, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'in bu sorunun çözümü için bir orta yol bulmaya çalıştığını ifade etti.

Kaynak: TRT Haber