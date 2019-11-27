Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Somali Dışişleri ve Uluslararası İş Birliği Bakanı Ahmed İsa Avad baş başa ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin S-400 alımına değinen Çavuşoğlu, "Bir ürün kutuda tutulmak için alınmaz. Bizim ihtiyacımız var." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Patriot konusunda ise, "İlk defa ortak üretim ve teknolojiyle ilgili ABD'nin olumlu yaklaşımı oldu ama bunların garantisi yok"

Kaynak: AA