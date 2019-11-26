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ABD Dışişleri Bakanı Pompeo'dan S-400 açıklaması26 Kasım 2019 Salı 21:07 - Son Güncelleme 26 Kasım 2019 Salı 21:27
Türkiye’nin S-400 testine ABD’den ilk açıklama geldi. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, çözüm bulmak için görüşmelerin sürdüğünü söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’nin S-400 testi ve yaptırım ile ilgili bir soruya cevap verdi.
Pompeo, bu konuda kararın ABD başkanı Trump’a ait olduğunu söyledi.
Türkiye’nin S-400 testi yapmasının kaygı verici olduğunu belirten Pompeo, "Türk hükümetine, sistemi tam olarak faaliyete geçirmemelerini arzuladığımızı açıkça ifade ettik." dedi.
ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ise, Türkiye’nin S-400 sistemi ile devam etmesinin NATO taahhütleri ile tutarsız olduğunu öne sürdü.
Kaynak: TRT Haber
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