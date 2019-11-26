ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye’nin S-400 testi ve yaptırım ile ilgili bir soruya cevap verdi.

Pompeo, bu konuda kararın ABD başkanı Trump’a ait olduğunu söyledi.

Türkiye’nin S-400 testi yapmasının kaygı verici olduğunu belirten Pompeo, "Türk hükümetine, sistemi tam olarak faaliyete geçirmemelerini arzuladığımızı açıkça ifade ettik." dedi.

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon ise, Türkiye’nin S-400 sistemi ile devam etmesinin NATO taahhütleri ile tutarsız olduğunu öne sürdü.

Kaynak: TRT Haber