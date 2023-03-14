Türkiye'nin milli gururu yola çıkmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin otomobil hayali tam 62 yıl önce başladı. Cumhurbaşkanı Cemal Gürsel, 20 Türk mühendise talimat verdi.

O zamanın bütçesinden 1 milyon 400 bin lira ödenek ayrıldı. Mühendisler 129 günde Devrim'i üretmeyi başardı ancak o hikaye, başlamadan son buldu. Benzin konulmadığı için yolda kalan otomobil projesi rafa kaldırıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devrim otomobilini hatırlatarak şu ifadelere yer vermişti:

"Hala yapamazsınız, üretemezsiniz diyenler varsa şu otomobillere iyi baksınlar. Bundan altmış yıl önce devrim otomobilini engelleyenler hamdolsun devrin otomobilinde başarılı olamadılar, olamayacaklar."

Seri üretim aralıksız devam ediyor

Yarım asrı aşkın sürenin ardından yerli otomobil fikri yeniden filizlendi. Togg için ilk imzalar 2017 yılında atıldı. Önce Bursa Gemlik'te üretim üssü kuruldu.

Takvim yaprakları 29 Ekim 2022'yi gösterdiğinde o büyük gün geldi. İlk seri üretim Togg, görkemli bir tören ile banttan indi.

O günden bu yana Gemlik'te çarklar, Togg için dönüyor. Seri üretim aralıksız devam ediyor. Yıl sonuna kadar yaklaşık 20 bin otomobil üretilecek. Hedef, 2030'a kadar 1 milyon aracı teslim etmek.

ÖTV desteği

Togg'un fiyat politikasının parolası 'ulaşılabilirlik' olacak. Bu çerçevede kısa süre önce matrah düzenlemesi geldi. Motor gücü 160 kilovattı aşan elektrikli araçların ÖTV matrahı yüzde 40'a çıkarıldı. Togg'un yer aldığı ÖTV matrahı ise yüzde 10'da kaldı.

Bu düzenleme Togg'a özel matrah ayarlaması olarak değerlendirildi.

Fiyat belirleme sürecinin ardından kamu bankaları devreye girecek. Togg'a özel düşük maliyetli finansman sağlanacak.

Togg, 953 bin TL'den başlıyor

Türkiye’nin mobilite alanında hizmet veren küresel teknoloji markası Togg, doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazının satış fiyatını, model ismini ve teknik özelliklerini açıkladı.

Togg, ‘T10X’ adını verdiği, kullanıcıyı merkeze koyan, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde olan, uzaktan güncellenebilen akıllı cihazını, iki farklı donanım seviyesi ve iki batarya seçeneğiyle ön siparişe sunuyor. Yarından itibaren ön siparişleri alınacak olan Togg T10X, 953 bin TL’den başlayan fiyat etiketine sahip olacak.

T10X’in fiyatları şöyle oluştu:

V1 RWD Standart Menzil 953 bin TL

V2 RWD Standart Menzil 1 milyon 55 bin TL

V2 RWD Uzun Menzil 1 milyon 215 bin TL

İlk olarak Anadolu ve Gemlik renkleri satışa çıkacak

Üretilen her bir 'Akıllı Cihaz' sahibi ile buluşacak. İlk otomobiller Anadolu ve Gemlik renk seçenekleri ile yollara çıkacak. Şirketin, 2023 yılı hedefi 18 bin aracı piyasaya sürmek.

Şarj istasyonu hamlesi

Türkiye'nin otomobili kesintisiz sürüş deneyimi yaşatacak. Togg'un yerli üretim şarj istasyonu olan Trugo'nun ülke geneline yayılması için kritik bir hamle yapıldı.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne üye işletmeler, Trugo kurulması için yer sağlayabilecek. Uygun alanlar Togg'a bildirilecek. Togg, istasyon ağını oluşturacak şekilde uygun yerleri değerlendirecek.

Şarj istasyonları için yeterli elektrik altyapısı da bir diğer koşul olacak. Mülkiyet sahibi yalnızca enerji alt yapısını karşıladığında cirodan yüzde 5 pay alacak.

28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 80 doluluk

Togg T10X, hızlı şarj ile 28 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20’den yüzde 80 batarya doluluk seviyesine ulaşabiliyor.

Böylece kullanıcılar uzun yolculuklarda kısa bir kahve molası süresince dinlenirken, akıllı cihazları da yolculuğun kalan bölümü için hazır hale gelecek. Ayrıca kullanıcılar, sıfır emisyon salımıyla çevre dostu bir yolculuğun keyfini de çıkaracak.