Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı 14:45Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias ile görüştü
[Fotograf: AA]
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede konsolosluk konuları ele alındı.
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Etiketler: Son Dakika Mevlüt Çavuşoğlu Yunanistan
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