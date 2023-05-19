Gökgürültülü Sağanak Yağışlı 16.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 19.05.2023 15:06

Türkiye'den Yunanistan'a tepki: Kendi tarihinize bakın

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'daki bazı radikal grupların "Pontus" iddialarına ilişkin, "Yunanistan’daki tüm çevrelere bugün de provokatif söylem ve eylemlerini devam ettirmek yerine, barış ve işbirliği ortamını mümkün kılacak bir vizyon benimsemesini tavsiye ediyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'den Yunanistan'a tepki: Kendi tarihinize bakın
[Fotograf: AA]

Bakanlıktan, Yunanistan’da asılsız iddialar kapsamında bugün düzenlenen etkinlikler ve iddialara ilişkin yapılan yazılı açıklamada, 19 Mayıs 1919'un Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde bir milletin hayatta kalma mücadelesini başlattığı kutlu bir tarih olduğu vurgulandı. Açıklamada, bu eşsiz kurtuluş mücadelesinin dönemin emperyalist güçlerinden aldığı destekle Anadolu'yu işgale yeltenen Yunanistan’ın asla unutmaması gereken bir ders olarak tarihteki yerini aldığının altı çizildi.

Açıklamada, "İstiklal Savaşı'mızın başlangıcını temsil eden bu özel günün, bazı radikal grupların tarihimize yönelik mesnetsiz 'Pontus' iddiaları, Türk düşmanlığını körükleyen etkinlikleri ve Yunanistan’daki bazı siyasetçilerin tarihi gerçekleri çarpıtan açıklamaları yoluyla hedef alınmasını beyhude bir çaba olarak görüyoruz." ifadesi kullanıldı.

Gerçek dışı iddia ve açıklamalarla Türkiye'yi hedef alanlara işgalci Yunan ordusunun Anadolu’daki kanlı istilası sırasında, savaş hukukunu ihlal ederek yaptığı mezalimden Yunanistan’ın sorumluluğunun ve tazminat ödemeye mahkum edildiğinin Lozan Antlaşması’yla kayıt altına alındığı hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Hile, çarpıtma, uydurma, yalan ve gerçeğin ters yüz edilmesi gibi araçları bugün de kullanmaya devam eden siyasileri, Türk düşmanlığı kaynaklı histeriden kurtularak kendi karanlık tarihleriyle yüzleşmeye davet ediyoruz. Yunanistan’daki tüm çevrelere bugün de provokatif söylem ve eylemlerini devam ettirmek yerine, barış ve işbirliği ortamını mümkün kılacak bir vizyon benimsemesini tavsiye ediyoruz."

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Yunanistan 19 Mayıs
Sıradaki Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletim bizi yanıltmayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:05
Berlusconi 45 günlük tedavinin ardından taburcu edildi
16:04
Ziyarete açılan Kız Kulesi'ne yoğun ilgi
16:01
İstanbul'da organ ve doku ticareti yapan 14 zanlı yakalandı
16:00
Emlak Konut ve THY'den İstanbul'da yeni konut kampanyası
16:00
Bakan Çavuşoğlu'dan Almanya'daki Türk acenteye kundaklama girişimine tepki
16:00
Depremzede çocuklar uçurtma şenliğinde buluştu
Palandöken'de 'gençlik tırmanışı'
Palandöken'de 'gençlik tırmanışı'
FOTO FOKUS
19 Mayıs'ta başlatılan bağımsızlık mücadelesi Cumhuriyet ile taçlandı
19 Mayıs'ta başlatılan bağımsızlık mücadelesi Cumhuriyet ile taçlandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ