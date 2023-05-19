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Gündem
İHA 19.05.2023 14:02

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Zafer Partisi'ne ziyaret

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın Zafer Partisi Genel Merkez binasındaki görüşmesi başladı.

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Zafer Partisi'ne ziyaret

28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanı Seçimi öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret ediyor.

Kılıçdaroğlu'nu, Zafer Partisi'ne gelişinde Ümit Özdağ karşıladı.

Görüşme sonrası açıklama yapılması bekleniyor.

 

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