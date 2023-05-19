Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Zafer Partisi'ne ziyaret

28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur Cumhurbaşkanı Seçimi öncesi CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Merkezi'ni ziyaret ediyor.
Kılıçdaroğlu'nu, Zafer Partisi'ne gelişinde Ümit Özdağ karşıladı.
Görüşme sonrası açıklama yapılması bekleniyor.
Millet İttifakı cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile görüşüyor. Ayrıntılar @trthaber’de.https://t.co/8u0rHnRn54 pic.twitter.com/F7E0PEkAUn— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) May 19, 2023