Haber Giriş: 10 Ekim 2022 Pazartesi 14:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye'den Venezuela'ya taziye mesajı
[Fotograf: AA]
Türkiye, şiddetli yağışların yol açtığı sel ve heyelanlarda hayatını kaybedenler için Venezuela'ya başsağlığı mesajı iletti.
Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Las Tejerias kentindeki sel ve heyelanların çok sayıda can kaybına ve yaralanmalara neden olmasından duyulan üzüntü dile getirildi.
Açıklamada, "Hayatını kaybedenlerin yakınları ile dost Venezuela halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesi yer aldı.
Ülkede şiddetli yağışların yol açtığı toprak kaymasında en az 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 52 kişinin kaybolduğu bildirilmişti.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Venezuela
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