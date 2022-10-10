Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe mesaisine hazırlanıyor.

2023 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu teklifi, 27'nci yasama döneminin son bütçesi olacak. Aynı zamanda, Cumhurbaşkanlığı tarafından hazırlanan 5'inci bütçe teklifi olma özelliğini taşıyor.

Yasama döneminin son bütçe teklifi 17 Ekim'de sunulacak

2023 yılı bütçe teklifi, anayasa gereği 17 Ekim'de Meclis'e sunuluyor.

Teklifin bu yıl da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından Plan ve Bütçe Komisyonu'nda sunumu gerçekleştirilecek.

Bütçe teklifi iki ay boyunca görüşülecek

Bakanlıkların, kurum ve kuruluşların 2023 bütçeleri bir ay boyunca Komisyon'da enine boyuna görüşülecek. Bakanlar, faaliyetlerini ve geleceğe yönelik projelerini komisyon üyeleriyle paylaşacak.

Bütçe görüşmeleri daha sonra Meclis Genel Kurulu'na taşınacak. Aralık ayında Genel Kurul'da yaklaşık iki hafta boyunca 2023 bütçe görüşmeleri gerçekleştirilecek.