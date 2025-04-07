Çok Bulutlu 14.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Gündem
AA 07.04.2025 13:32

Türkiye'den Tutsilere yönelik soykırıma ilişkin anma mesajı

Dışişleri Bakanlığı, 1994'te Ruanda'da Tutsilere yönelik soykırımda yaşamını yitirenleri andı.

Türkiye'den Tutsilere yönelik soykırıma ilişkin anma mesajı

Bakanlık 1994'te Ruanda'da meydana gelen soykırıma ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "Ruanda’da 1994 yılında yaşanan ve insanlık tarihindeki en büyük acılardan biri olan Tutsilere yönelik soykırımı derin üzüntüyle hatırlıyoruz. Yaşamını yitirenleri saygıyla anıyor, Ruanda halkına taziyelerimizi sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Soykırım

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Juvenal Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti.

ETİKETLER
Dışişleri Bakanlığı Soykırım
Sıradaki Haber
Şimşek: Dünyanın en büyük 7. tarım üreticisiyiz, Avrupa'da ilk sıradayız
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:46
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 5 ayrı rekor
13:11
Karadenizli balıkçılar av sezonunu mutlu kapatıyor
13:15
Şimşek: Dünyanın en büyük 7. tarım üreticisiyiz, Avrupa'da ilk sıradayız
12:27
İşgalci İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 50 bin 752'ye yükseldi
12:09
ABD Ticaret Bakanı Lutnick, "ıssız adaların" tarife listesine alınmasını savundu
11:58
Tarihi kent Mardin'e bayramda turist akını
Van kedileri, 2025'in ilk yavrularını dünyaya getirdi
Van kedileri, 2025'in ilk yavrularını dünyaya getirdi
FOTO FOKUS
Katil İsrail, Gazze'de gazetecilerin kaldığı çadıra saldırı düzenledi
Katil İsrail, Gazze'de gazetecilerin kaldığı çadıra saldırı düzenledi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ