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Gündem
TRT Haber 07.04.2025 10:18

AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplandı. Parti genel merkezindeki toplantıya Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlık ediyor.

AK Parti MYK toplandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti MYK toplantısı saat 15.15'te başladı.

Siyasetin sıcak başlıkları, güvenlik konuları, ekonomideki son durum ile küresel ve bölgesel gelişmeler toplantıda ele alınacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in boykot ve sokak çağrıları da masadaki konular arasında olması bekleniyor. Ayrıca ABD'nin Türkiye'ye uygulayacağı yüzde 10'luk ek gümrük vergisinin ticari ilişkilere etkisi değerlendirilecek.

Kararın ihracatçıya etkilerinin en aza indirilmesi için önlemler masada olacak. Bölgesel gelişmeler kapsamında ise İsrail’in Gazze’de ateşkesi bozmasının ardından yaşanan gerginlik de gündemde olacak. 

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